وزير الاتصالات: الشبكة الوطنية للطوارئ تتيح وصول بلاغ واحد إلى جهة مركزية عن أي طارئ

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تتيح أن يكون هناك بلاغ واحد يصل إلى جهة مركزية عن أي طارئ في أي مكان.

وأضاف، خلال افتتاح مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمقطم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسيِ، اليوم الاثنين، أن الشبكة تتيح تحديد مكان المواطن آليا ولحظيا.

وأشار إلى أن المبلغ في بعض الأحيان قد لا يكون دقيقا في الإبلاغ عن الحادث وموقعه، لكن المنظومة الجديدة تتيح بشكل آلي مكان الحادث.

ونوه بأنه يتم إبلاغ الغرفة المركزية المزودة بقواعد بيانات جغرافية لكل الجهات المسؤولة عن التعامل مع الحوادث، ومن ثم تصدر توجيهات للمعدات والموارد البشرية للتوجه لمكان الحادث.

ويعد مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، إنجازا تاريخيا ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة.

ويساهم المركز في ضمان جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة فى مجالات التأمين المختلفة فى كل أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.