القابضة للصناعات الغذائية: مصادرة السلع المضبوطة لدى التجار المحتكرين وطرحها في المنافذ بأسعار مخفضة

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن الشركة القابضة لديها منظومة كبيرة تقترب من 36 شركة، مؤكدًا أن وزارة التموين تضخ 130 ألف طن سكر شهريًا في 1300 منفذ بسعر اقتصادي (10.5).



وأوضح أبو اليزيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن سعر السكر الحر لا يزيد عن 13 جنيهًا؛ إلا أن بعض التجار يستغلون الظروف ويقومون برفع أسعار السلع، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ رقابة مشددة وستُصادر البضاعة التي سيقوم أصحابها برفع الأسعار ويتم طرحها في منافذ الدولة وبيعها بأسعار مخفضة.



وأضاف الدكتور أحمد أبو اليزيد، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنه يتم العمل على هيكلة شركتي قها وإدفينا، وتم إنجاز حوالي 40% من هذا الأمر، ومطروح للقطاع الخاص استثمار محلي أو أجنبي؛ وله حق الإدارة أيضًا.



وتابع أن قيمة دمج شركتي قها وإدفينا تكلفتها 10 مليارات جنيه، وسيدخل فيه صناعة كافة المشروبات والعصائر والألبان ومنتجاتها؛ وحتى بعض أنواع اللحوم المصنعة والخضروات والمربات والعصائر؛ أي كل ما له علاقة بالصناعات الغذائية؛ من خلال مجمع ضخم، لافتًا إلى إنشاء مركز جديد بالشركة القابضة لمتابعة جودة السلع المصنعة.



وأوضح أن الدولة طرحت 3 شركات كبرى بحوالي 5.5 مليار جنيه من أجل تكرير وعصر الزيوت، لافتًا إلى أن القطاع الخاص بالصناعات الغذائية بدأ في خطوات إيجابية؛ ومن المتوقع الانتهاء من مجمع المصانع عام 2024؛ وسيساعد في توفير سلعة بجودة عالية، في منافذ الدولة.





