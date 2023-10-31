الجيش الأوكراني: ضربنا قاعدة دفاع جوي روسية بشبه جزيرة القرم

قال الجيش الأوكراني، يوم الاثنين، إنه ضرب قاعدة دفاع جوي روسية في شبه جزيرة القرم على البحر الأسود في هجوم شنه بطائرات مسيرة وصواريخ.

وجاء في بيان صحفي صادر عن القوات المسلحة الاوكرانية، أنه قد تم "إطلاق النار بنجاح" على أحد أهداف الدفاع الجوي ذات الأهمية الاستراتيجية، على الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود، والتي ضمتها روسيا في عام 2014.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن هناك موقعا بالقرب من بلدة أولينيفكا، تعرض للقصف بصواريخ من طراز "اتاكمس" الأمريكية، ما أدى إلى إصابة 17 جنديا وإلحاق أضرار بخمس مركبات.

ومن جانبها، لم تؤكد موسكو تلك التقارير بشكل رسمي. ومع ذلك، نشر حاكم مدينة سيفاستوبول الساحلية المعين من قبل موسكو، ميخائيل رازفوزاييف، عبر تطبيق "تليجرام" يوم الاثنين، أن قوات "أسطول البحر الأسود" تصدت ليلا لهجوم بطائرة مسيرة قبالة الساحل.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، عبر قناتها على تطبيق تليجرام، إنه تم اعتراض ثمانية صواريخ كروز من طراز "شادو ستورم" فوق شبه جزيرة القرم في هجوم آخر تم شنه في منتصف يوم الاثنين تقريبا.

وأضاف رازفوزاييف أنه تم اعتراض "هدفين" فوق سيفاستوبول. وأصيب رجل يبلغ من العمر 57 عاما في ساقه جراء سقوط الحطام.

وتستخدم روسيا شبه جزيرة القرم كقاعدة إمدادات لحربها ضد أوكرانيا، التي تشنها منذ أكثر من 20 شهرا. وفي الأسابيع الأخيرة، كثفت كييف هجماتها على الأهداف العسكرية في شبه جزيرة القرم.

وشملت أهداف الهجمات الناجحة حوضا هاما لبناء السفن، والعديد من السفن البحرية، وقاعدة أسطول البحر الأسود الروسي، والتي تضررت جميعها بشدة.

وأفاد الحاكم العسكري الإقليمي في جنوب أوكرانيا، أولكسندر بروكودين، بأن شخصين على الأقل قتلا وأصيب عشرات آخرون في قصف روسي في المنطقة يوم الاثنين.

وقتل رجل وأصيب آخر عندما أصابت قذائف روسية مستودعا في قرية في منطقة خيرسون.

وفي وقت سابق، أطلق الجيش الروسي النار على حافلة في مدينة خيرسون، العاصمة الإقليمية، مما أسفر عن إصابة سبعة ركاب. وخلال الليل، توفيت امرأة مسنة في المدينة بعد إصابة شقتها في مبنى متعدد الطوابق، بحسب بروكودين.

وأضاف أن إمدادات الكهرباء انقطعت جراء نيران العدو في أربع بلدات على الأقل في منطقة خيرسون.

كما استهدفت منطقة أوديسا المجاورة بهجمات روسية. وأفاد الجيش الأوكراني بأن صاروخ كروز "اسكندر" أصاب مصنع لإصلاح السفن في مدينة أوديسا الساحلية فجرا، مما أسفر عن إصابة أربعة موظفين.

وتستخدم روسيا القرم كقاعدة إمداد لحربها ضد أوكرانيا التي تشنها منذ أكثر من 20 شهرا. وفي الأسابيع الأخيرة، صعدت كييف هجماتها على الأصول العسكرية في القرم.

وشملت أهداف الهجمات الناجحة حوض بناء سفن عسكري مهم، والعديد من السفن البحرية، وقاعدة أسطول البحر الأسود الروسي، والتي تعرضت جميعها لأضرار بالغة.

في غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أن الطائرات المقاتلة أمريكية الصنع من طراز (إف 16) التي وعد بها أوكرانيا، سيتم تسليمها في غضون الأسبوعين المقبلين.

وسيتم إرسال المقاتلات إلى قاعدة في رومانيا، حيث سيتم تدريب الطيارين الأوكرانيين. وقال روته: "هذا يعني أن تدريب الطيارين الأوكرانيين يمكن أن يبدأ قريبا".

وأكد للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعم هولندا المستمر. وقال: "الوضع الرهيب في إسرائيل وغزة لن يصرفنا عن هذا".

من المقرر أن تتسلم أوكرانيا أكثر من 50 طائرة من طراز (إف 16) من هولندا والدنمارك والنرويج بعد موافقة الولايات المتحدة. ولم يعرف بعد متى سيتم نشر الطائرات.