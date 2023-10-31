لبنان يقدم شكوى لمجلس الأمن لإدانة استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض في اعتداءاتها على البلاد

أوعز وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال في لبنان عبدالله بو حبيب، إلى بعثة بلاده لدى الأمم المتحدة تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة استخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض في اعتداءاتها ضد لبنان.

وقال الوزير بو حبيب، اليوم الثلاثاء، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين"أوعزت إلى بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة تقديم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة استخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض في اعتداءاتها المتكررة ضد لبنان، وقيامها عمداً بحرق الأحراج والغابات اللبنانية".

يُذكر أن المدفعية الإسرائيلية تقوم بشكل شبه يومي باستهداف مناطق حرجية ومناطق مزروعة بأشجار الزيتون، جنوب لبنان، بالقذائف الفوسفورية، ما يؤدي إلى نشوب حرائق في المناطق المستهدفة، وذلك منذ اندلاع المواجهات بين "حزب الله" وإسرائيل فى السابع من أكتوبر الحالي.