 ميسي يسجل رقما قياسيا بعد تتويجه بالكرة الذهبية - بوابة الشروق
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ميسي يسجل رقما قياسيا بعد تتويجه بالكرة الذهبية

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 - 12:14 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 - 12:14 ص

سجل المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، مساء الإثنين، رقمًا قياسيًا بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية «بالون دور» للمرة الثامنة في تاريخه.

وفاز ميسي بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته، متفوقًا على المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند والفرنسي كيليان مبابي.

وأصبح المهاجم الأرجنتيني ميسي أول لاعب في التاريخ يتوج بجائزة الكرة الذهبية «بالون دور» مع فريق غير أوروبي.

كما يمتلك ميسي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بجائزة الكرة الذهبية، وبفارق 3 مرات عن المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.


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