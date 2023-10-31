الحوثيين: مستمرون في تنفيذ المزيد من الضربات النوعية حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على فلسيطن

أعلنت قوات الحوثيين في اليمن، مسئوليتهم عن الهجوم بطائرة بدون طيار (درون) على مدينة إيلات الخاضعة لسلطة الاحتلال الاسرائيلي.



وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، إن قواته استهدفت إسرائيل بالصورايخ البالستية والمجنحة، مضيفاً: قامت قواتنا المسلحة بإطلاق صواريخ وطائرات بدون طيار على أهداف متفرقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب موقع قناة "الجزيرة" الإخبارية.



وأضاف: "من واقع الشعور بالمسئولية واستجابة لنداءات شعبنا كان لابد للقوات المسلحة من القيام بواجبها تجاه ما يجري بفلسطين المحتلة"، مؤكداً أن هذه العملية هي العمليةُ الثالثةُ نصرة لإخواننا المظلومين في فلسطين.



وتابع: "مستمرون في تنفيذ المزيد من الضربات النوعية بالصواريخ والطائرات بدون طيار حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي".



وأضاف سريع: "أمام ما يتعرض له قطاع غزة من عدوان أمريكي وإسرائيلي غاشم كان لا بد أن نقوم بواجبنا وانتصارا الشعب الفلسطيني"، مشددا:" أطلقنا دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات بدون طيار على أهداف مختلفة للعدو في الأراضي المحتلة.



وتبنى الحوثيون في اليمن، اليوم الثلاثاء، إطلاق طائرات بدون طيار نحو الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه "تم تفعيل صافرات الإنذار، بعد تسلل طائرة معادية نحو إيلات"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.



وردا على سؤال بشأن إطلاق طائرات بدون طيار تجاه مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، قال رئيس حكومة الحوثيين، عبد العزيز بن حبتور: "هذه الدرونات تابعة اليمنية وعاصمتها صنعاء"، التي يسيطر عليها الجماعة الحوثية منذ عام 2014.



من جهتها، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن إسرائيل تدرس الرد على الحوثيين بعد إطلاق صواريخ باتجاه إيلات.



وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، قد كتب في حسابه عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "تم تفعيل صافرات الإنذار بعد تسلل طائرة معادية نحو إيلات".



بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "متابعة للتقارير الأولية رصدت أنظمة جيش الدفاع هدفا جويا يقترب من إسرائيل، لم يشكل أي تهديد وأي خطر على المواطنين"، دون أن يؤكد أن هذه الحادثة متعلقة بـ"الطائرة" التي تم رصدها باتجاه إيلات.