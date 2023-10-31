النرويج: إسرائيل ربما لم تحترم القانون الدولي بشكل كامل

عبر وزير خارجية النرويج، إسبن بارث إيدي، اليوم الثلاثاء، عن اعتقاد بلاده بأن إسرائيل ربما انتهكت القانون الدولي بقصفها لقطاع غزة، الذي أدى إلى تسوية أحياء بالأرض واستشهاد آلاف الفلسطينيين.

وقال بارث إيدي، في مقابلة مع وكالة "رويترز" إنه رغم تأييد أوسلو لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، يجب الالتزام بالقانون الإنساني، مشيراً إلى أن هذا يعني التمييز بين المقاتلين والمدنيين، وضمان أن تكون الهجمات العسكرية متناسبة لتجنب إلحاق ضرر مفرط بالمدنيين والبنية التحتية المدنية.

وأضاف: "نعتقد أن هذا التناسب وهذا التمييز لم يُحترم بشكل كامل في بعض الحالات"، لافتا إلى أن "ما نراه في غزة هو وضع إنساني مأساوي للغاية."

ووصف وزير خارجية النرويج الأوضاع هناك بأنها "مروعة" في ظل انقطاع المياه والكهرباء والإمدادات الطبية عن السكان، وسط القصف الإسرائيلي العنيف المستمر منذ أسابيع.

وقال إن ما ظهر في صور الأقمار الصناعية من قصف لمناطق بأكملها، وتدمير لمنازل آلاف الأشخاص، ومهاجمة منشآت طبية يعتبر "بوضوح إشكالية" من منظور القانون الإنساني الدولي.

وتابع: "هذا ليس مهما من الناحية القانونية فحسب، وإنما أيضاً لأنه سيأتي وقت سيتعين علينا فيه البحث عن حلول سياسية. نحن بحاجة إلى العودة إلى القضية الأساسية وهي ما يجب القيام به بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

ورأى الوزير النرويجي أن حل الدولتين المنصوص عليه في اتفاقيات أوسلو هو الحل الوحيد.

ويُقدر أن حوالي 200 نرويجي عالقون في غزة وغير قادرين على المغادرة بسبب الحصار.

ويأتي ذلك مع دخول الحرب يومها الخامس والعشرين، حيث أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية أنها تخوض معارك عنيفة مع القوات الإسرائيلية المتوغلة شمال غزة وجنوبها، مؤكدة تدمير آليات وقتل جنود إسرائيليين.