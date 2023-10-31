وزير الخارجية السعودي ونظيرته السلوفينية يبحثان جهود وقف التصعيد في غزة

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مع نظيرته السلوفينية تانيا فاجون سبل دعم الجهود الرامية إلى وقف تصعيد العمليات العسكرية في غزة ومحيطها.

وأكد الجانبان، خلال الاتصال، منع التهجير القسري لسكان قطاع غزة.

وناقشا الجهود المبذولة؛ لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع بما يمنع تفاقم الأزمة الإنسانية.

وثمن وزير الخارجية السعودي، تأييد سلوفينيا لقرار الأمم المتحدة الصادر يوم 27 أكتوبر الجاري، والذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة.