أبو عبيدة: كتائب القسام دمرت 22 آلية عسكرية لقوات الاحتلال

قال المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إن «قوات المقاومة تعمل على التصدي والدفاع المدروس والمخطط لهجمات العدو في كل المحاور بقطاع غزة».

وأضاف في كلمة، مساء الثلاثاء، أن «عناصر المقاومة خاضوا في الأيام الـ3 الماضية مواجهات ضارية واشتباكات مباشرة في كل نقاط المواجهة».

وأكمل: «وبالرغم من التقدم لقوات العدو في مناطق مفتوحة ومحروقة والالتفاف على خطوطنا الدفاعية، فإن مجاهدينا تكنوا من الالتحام مع قوات العدو في كل نقاط التقدم وتدمير 22 آلية عسكرية حتى الآن بقذائف الياسين 105 المضادة للدروع».

وأشار إلى أن «عناصر المقاومة تمكنت من قتل وإصابة عدد كبير من جنود العدو في مختلف نقاط الاشتباك».

وذكر أن «سلاح المدفعية يواصل دك قوات العدو المحتشدة والمتوغلة بقذائف الهاون والرشقات الصاروخية قصيرة المدى».

ولفت إلى «استمرار دك العمق الصهيوني وفق خطة متزامنة مع الجهد الدفاعي»، قائلًا إن «سلاح البحرية في كتائب القسام تمكن من توجيه عدد من الهجمات ضد أهداف البحرية خلال الأيام الماضية، قبالة سواحل قطاع غزة».