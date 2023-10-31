انطلاق قافلة طبية بالمجان للكشف على أهالي قرية جزيرة السعادة بالشرقية

أعلنت مديرية الشئون الصحية في محافظة الشرقية، إطلاق القافلة الطبية المجانية في قرية جزيرة السعادة التابعة للإدارة الصحية بمركز ومدينة الزقازيق، على أن تستمر فعاليات القافلة الطبية والعلاجية بالمجان على مدار يومين، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد بيان مديرية الشئون الصحية في محافظة الشرقية، أن القافلة الطبية والعلاجية في قرية جزيرة السعادة التابعة للإدارة الصحية بمركز ومدينة الزقازيق تستهدف توقيع الكشف الطبي وتوفير العلاج بالمجان لجميع المرضى في التخصصات الطبية التالية: "نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - الرمد - العظام - الجراحة - الأسنان - القلب - الجلدية - الروماتيزم - المسالك البولية".

كما تشهد القافلة الطبية والعلاجية توفير خدمات الأشعة والتحاليل لكل المترددين على القافلة من أبناء وأهالي قرية جزيرة السعادة التابعة للإدارة الصحية بمركز ومدينة الزقازيق، وذلك دون أي رسوم أو مقابل مادي.