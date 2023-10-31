كتائب القسام: استهداف قوة إسرائيلية راجلة قرب معبر كرم أبو سالم بقذائف الهاون

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية استهداف قوة راجلة من جنود الاحتلال الإسرائيلي قرب معبر كرم أبو سالم الحدودي مع قطاع غزة، بقذائف هاون.



وقالت الكتائب، في وقت سابق، إن مقاتليها اشتبكوا مع قوات الاحتلال في شمال غربي غزة، واستهدفوا آليات الاحتلال شرقي حي التفاح وآليتين أخريين توغلتا شرق حي الزيتون بقذائف "الياسين 105″، وقصفوا آليات متوغلة شمال غربي بيت لاهيا بالهاون، وفقا لقناة "الجزيرة" الإخبارية.



- شهداء وجرحى في مناطق متفرقة بغزة



ولليوم الـ 25 على التوالي، واصل طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته القصف العنيف على جميع مناطق قطاع غزة، ليل الاثنين الثلاثاء، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا":



وأصيب عشرات الفلسطينيين في قصف جوي ومدفعي نفذته طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، على معظم مناطق القطاع".



وأفادت مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح جنوب القطاع، بـ"سقوط شهداء أطفال وعدد من الإصابات بعد استهداف منزل لعائلة حجازي غرب المدينة".



ودمرت طائرات الاحتلال عمارة سكنية من أربعة طوابق من على رؤوس ساكنيها تعود لعائلة حبيب على مفرق حبيب في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وسط مناشدات بسرعة وصول مركبات الإسعاف لوجود عدد كبير من الشهداء والجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وهم تحت الركام.



وبحسب "وفا"، استشهد 13 شخصا جميعهم من النساء والأطفال بعد استهداف منزل في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.



وقصفت طائرات الاحتلال محيط مستشفى غزة الأوروبي جنوب القطاع، ما أدى إلى وقوع إصابات، كما وقعت إصابات عقب قصف منزل لعائلة الرقب في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.



وقصفت المدفعية بشكل عنيف أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة، وشرق جباليا وبيت حانون، والشيخ زويد شمال القطاع بعشرات القذائف الصاروخية، سقط منها على المنازل وأوقعت شهداء وجرحى.