إسرائيل تعترف بضرب مخيم جباليا: الهدف قائد من حماس

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ريتشارد هيخت، اليوم الثلاثاء، أن هجوما إسرائيليا أصاب مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة.

وقال هيخت لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، "كان هناك قائد كبير جدا من حماس في هذه المنطقة.. ندرس الأمر وسنخرج بمزيد من البيانات بعد أن نعلم ما حدث هناك"، وفقا لوكالة رويترز.

ونددت السلطة الفلسطينية، مساء اليوم، بـ"مجزرة جباليا" في غزة، التي راح ضحيتها 400 فلسطيني بين قتيل وجريح جراء قصف إسرائيلي، وفقا لسلطات القطاع.

وخرج مئات الفلسطينيين في مسيرة وسط مدينة رام الله؛ تنديدا باستمرار "العدوان" على غزة، ووسط دعوات للإضراب و"تصعيد المواجهة مع الاحتلال" غدا.

ومساء اليوم، أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة أن قصفا إسرائيليا أوقع "400 ضحية بين شهيد وجريح ودمر حيا سكنيا كاملا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة".