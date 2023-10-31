قوات الاحتلال تشن غارات بمحيط المستشفى الأوروبي بخان يونس

أوردت فضائية «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، يفيد بشن قوات الاحتلال الإسرائيلية غارات بمحيط المستشفى الأوروبي بخان يونس، وذلك وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.



وتعرضت أجزاء من مستشفى غزة الأوروبي، جنوب القطاع، لبعض الأضرار في، على خلفية قصف طائرات الاحتلال مدخل المستشفى، في منتصف الشهر الحالي.



ويواصل جيش الاحتلال قصفه للمستشفيات والمراكز الصحية في القطاع الصحي، منذ بداية العدوان على قطاع غزة، حيث استهدفت اليوم غاراته، المبنى الرئيسي للمستشفى التركي، ومستشفى الشفاء، وكذا قصف محيط المستشفيات ومستودعات الهلال الأحمر الفلسطيني.



كما تعرض محيط مستشفى القدس في غزة للقصف من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن إرساله منشورات وبيانات تحذيرية بضرورة إخلائها، هذا إلى تعرض مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، للغارات الإسرائيلية، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 500 شهيد ما بين أطفال ومرضى، وإصابة المئات.



وشنت قوات الاحتلال، حربا عدوانية على قطاع غزة لليوم ال22 على التوالي، والتي أسفرت عن 8306، بينهم 3457 طفلا و2136 سيدة، فيما استشهد 122 فلسطينيا بالضفة الغربية، كما يشن جيش الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 2000 فلسطيني بحسب مصادر فلسطينية رسمية.