موقف دونجا وشلبي من المشاركة مع الزمالك أمام البنك الأهلي

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تسيطر حالة من الغموض على مشاركة الثنائي نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي مع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، في مباراة البنك الأهلي في مستهل مشوار الفارس الأبيض ببطولة الدوري الممتاز.

وعاد ثلاثي الزمالك نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي وعبدالواحد السيد إلى مصر أمس بعد الإفراج عنهم في الإمارات بعفو من الرئيس الإماراتي بعد المشكلة التي تورطوا بها عقب مباراة بيراميدز.

وقال الإعلامي أحمد شوبير حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق الناس بتسألني موقف دونجا ومصطفى شلبي أيه من مباراة بكرة الجمعة مع البنك الأهلي، أنا رأيي مينفعش يجوا يتمرنوا النهاردة ويلعبوا بكرة ده رأيي، في ناس تانية تقول لك دخلهم في أجواء الفريق ويكونوا في القائمة«.

وأضاف شوبير: «أعتقد أن جوميز هيحسم ده خلال ساعات قليلة بس اللي متأكد منه بحكم خبرتي بجوميز إن الراجل مش هيحطهم في التشكيلة».