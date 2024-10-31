أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور لخنزير بالولايات المتحدة تثير مخاوف بشأن خطر محتمل على البشر

أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف إصابة خنزير في مزرعة بولاية أوريجون بفيروس أنفلونزا الطيور. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف الفيروس في خنازير بالولايات المتحدة، مما يثير المخاوف بشأن إمكانية تحول أنفلونزا الطيور إلى خطر على البشر.

وحدثت العدوى في مزرعة خلفية في مقاطعة كروك، في وسط ولاية أوريجون، حيث تتشارك حيوانات مختلفة الماء ويتم وضعها معا.

وفي الأسبوع الماضي، وجد أن دواجن في المزرعة مصابة بالفيروس، كما كشفت الاختبارات هذا الأسبوع أن أحد الخنازير الخمسة الموجودة في المزرعة أصيب بالعدوى.

وتم وضع المزرعة تحت الحجر الصحي وجرى قتل الخنازير الخمسة قتلا رحيما حتى يتسنى إجراء اختبارات إضافية. ويُذكر أن المزرعة ليست مزرعة تجارية، وقال مسؤولون زراعيون أمريكيون إنه لا يوجد قلق بشأن سلامة إمدادات لحم الخنزير في البلاد.