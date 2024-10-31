كوريا الشمالية تجري تجربة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات للمرة الأولى منذ عام تقريبا اليوم الخميس في اختبار لما قد يكون سلاحا جديدا أكثر مرونة يستهدف البر الرئيسي للولايات المتحدة ، حسبما قالت دول مجاورة لكوريا الشمالية.

وجاء إطلاق الصاروخ في الوقت الذي حذرت فيه واشنطن من أن قوات كورية شمالية ترتدي الزي الروسي تتجه نحو أوكرانيا، في خطوة لتعزيز القوات الروسية والانضمام إلى الحرب.

ومن المحتمل أيضا أنها تستهدف جذب انتباه الأمريكيين قبل أيام من الانتخابات الأمريكية المقرر إجراؤها الثلاثاء المقبل.

ووصف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي شون سافيت عملية الإطلاق بأنها "انتهاك صارخ" للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي، معتبرا أنها "تثير التوترات بلا داعٍ وتخاطر بزعزعة استقرار الوضع الأمني​في المنطقة".

وأضاف سافيت أن الولايات المتحدة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن الوطن الأمريكي وحلفائه في كوريا الجنوبية واليابان.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية ربما أجرت تجربة لصاروخ باليستي جديد طويل المدى يعمل بالوقود الصلب، موضحة أن الصواريخ التي تحتوي على الوقود الصلب المدمج هي أسهل في الحركة والإخفاء ويمكن إطلاقها بشكل أسرع من الأسلحة التي تعمل بالوقود السائل.

وقال المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة، لي سونج جون، إن الصاروخ الكوري الشمالي أطلق من زاوية عالية لتجنب الدول المجاورة على ما يبدو.

وأدانت كوريا الجنوبية واليابان عملية الإطلاق "لتهديدها للسلام الدولي"، وقالتا إنهما تنسقان بشكل وثيق مع الولايات المتحدة بشأن أحدث تجربة للأسلحة الكورية الشمالية.