 الإسكان: انتهاء الهيكل الخرساني للبرج الأيقوني بالعلمين الجديدة - بوابة الشروق
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الإسكان: انتهاء الهيكل الخرساني للبرج الأيقوني بالعلمين الجديدة

محمد علاء
نشر في: الخميس 31 أكتوبر 2024 - 6:59 م | آخر تحديث: الخميس 31 أكتوبر 2024 - 6:59 م

 حفل انتهاء الهيكل الخرسانى للبرج الأيقونى بالعلمين الجديدة، بحضور مدير عام شركة "CSCEC" الصينية، ومسئولى الشركة، ووزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة انكوم، واستشارى المشروع.

واستهل وزير الإسكان كلمته بشكر كل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز على أرض مدينة العلمين الجديدة (الزملاء من الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة العلمين الجديدة - شركة انكوم - استشارى المشروع - شركة "CSCEC")، مؤكدًا أن ما تحقق في مدينة العلمين يعد إنجازًا يضاف لرصيد إنجازات الدولة المصرية.

أكد وزير الإسكان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم تنفيذ المشروعات القومية بمدن الجيل الرابع، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، موضحًا أن تنمية هذه المدن تجري في إطار تنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.

أعرب وزير الإسكان عن تطلع الدولة المصرية للمزيد من التعاون مع شركة CSCEC الصينية، لمواصلة تحقيق النجاحات المشتركة، في إطار العلاقات القوية بين مصر والصين، ودعا وزير الإسكان الصيني ومسئولي الشركة للمشاركة بقوة في المنتدى الحضرى العالمي.

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