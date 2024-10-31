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اليوم.. طرح فيلم آل شنب بدور العرض السينمائي

إسراء زكريا
نشر في: الخميس 31 أكتوبر 2024 - 5:13 م | آخر تحديث: الخميس 31 أكتوبر 2024 - 5:13 م

تستقبل دور العرض السينمائية، اليوم الأربعاء، فيلم "آل شنب"، وذلك بعد تأجيل طرحه قرابة عام.

وتدور أحداث الفيلم حول ليلى، التي تعاني من تحكم والدتها في حياتها، ثم يتوفى أحد أفراد العائلة، فتسافر برفقة والدتها إلى الإسكندرية لتقديم واجب العزاء، ثم تحدث العديد من المفارقات الكوميدية أثناء وجود أقاربها، وبخاصة عماتها، وأولادهن، وأحفادهن.

فيلم آل شنب، بطولة ليلى علوى، ولبلبة، وسوسن بدر، وأسماء جلال، وعلي الطيب، وابتهال الصريطي، وحسن مالك، وهو من تأليف: أحمد رؤوف، وإسلام حسام، وإخراج أيتن أمين.

جدير بالذكر أن فيلم "آل شنب" عرض للمرة الأولى، ضمن مسابقة الأفلام الطويلة، بالدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي.

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