الجامعة العربية تدين قرار حظر الأونروا: إسرائيل تعمل على إلغاء الدولة الفلسطينية

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) تسير على خطى إلغاء فكرة الدولة الفلسطينية وإمكانية حل الدولتين.

وأشار خلال تصريحاته لـ«القاهرة الإخبارية» مساء الخميس، على هامش الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، إلى أن حضور ممثلين عن 90 دولة عربية وإسلامية وغربية يهدف إلى العمل على تحقيق حل الدولتين عكس التوجه الإسرائيلي، متابعا: «إسرائيل تقول: لا حل دولتين.. ونحن نقول هناك حل دولتين وينبغي تنفيذه».

من جهته، أكد السفير أمجد العضايلة، مندوب الأردن لدى الجامعة العربية، بطلان جميع القرارات الصادرة عن الكنيست الإسرائيلي، قائلا: «كل ما يصدر عن كنيست القوة القائمة بالاحتلال باطل، وأي قوانين تصدر عن هذا الكنيست باطلة»، مشددا على مركزية القضية الفلسطينية للعرب.

من جهته، قال أحمد أبو هولي، عضو منظمة التحرير الفلسطينية، إن الموقف العربي المشترك اليوم يتضمن خطوات عملية واضحة للتعامل مع استهداف مؤسسة أممية (الأونروا)، ودور الجمعية العامة للأمم المتحدة في دعم الأونروا، بالإضافة إلى خطة تحرك عربي مشترك انطلاقا من جامعة الدول العربية.

وأدان السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، مندوب عمان لدى الجامعة، قرار الكنيست الإسرائيلي بإنهاء عمل الأونروا، واصفا إياه بالقرار «غير الشرعي»، داعيا المجتمع الدولي للوقوف ضد هذا القرار الذي يضر بملايين الفلسطينيين في الداخل والخارج.

وكان مجلس جامعة الدول العربية قد دعا المجتمع الدولي إلى الاستمرار في تقديم الدعم السياسي والمالي اللازم لوكالة الأونروا لكي تتمكن من الاستمرار بأداء دورها، وطالب بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 في إطار حل الدولتين وفقاً لمبادرة السلام العربية 2002.

وأدان المجلس بأشد العبارات إقدام الكنيست الإسرائيلي، إقرار قوانين غير شرعية تحظر أنشطة وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



