السعودية تقدم أكثر من 10 ملايين دولار لمساعدة النازحين في أوكرانيا

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، تقديم أكثر من 10 ملايين دولار لمساعدة النازحين والمتأثرين من الأزمة الإنسانية في أوكرانيا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وقّع، اليوم، اتفاقية تعاون مشترك مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛ لتقديم مساعدات إيوائية للنازحين داخليًا والمتأثرين من الأزمة الإنسانية في أوكرانيا، بتكلفة إجمالية تبلغ 10 ملايين و451 ألف دولار.

ووفق الوكالة، سيجري بموجب الاتفاقية، توزيع 11 ألفًا من أدوات المأوى، و2400 من مجموعة التدفئة السريعة،و4700 من مواد البناء الشتوية لعزل المنازل وتوفير الدفء خلال فصل الشتاء، يستفيد منها 48 ألفا و860 فردًا متأثرًا من الأزمة الإنسانية.