 قتيلان بقصف إسرائيلي على القصير بريف حمص في سوريا - بوابة الشروق
الخميس 31 أكتوبر 2024 3:25 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

قتيلان بقصف إسرائيلي على القصير بريف حمص في سوريا


نشر في: الخميس 31 أكتوبر 2024 - 3:13 م | آخر تحديث: الخميس 31 أكتوبر 2024 - 3:13 م

أفادت وسائل إعلام سورية بمقتل شخصين وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف مدينة القصير بريف حمص الجنوبي بالمنطقة الوسطى، دون إشارة إلى هوية الضحايا.

وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا) أكدت تعرض منطقة القصير بريف حمص الجنوبي بالمنطقة الوسطى لقصف إسرائيلي، مما أدى إلى إصابة مدنيين.

وأضافت أن القصف أسفر عن أضرار مادية بالمنطقة الصناعية وبعض الأحياء السكنية بمدينة القصير، كما نتج عن القصف سحابة دخان كبيرة غطت أجزاء واسعة من المنطقة، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

ولم تذكر الوكالة ما الذي استهدفه القصف الإسرائيلي، غير أن إسرائيل استهدفت خلال الأسابيع الماضية قادة في حزب الله والحرس الثوري الإيراني في دمشق، فضلا عن استهداف مواقع وسط سوريا والمدن الساحلية، في ظل توغل بري في القنيطرة جنوبا.

وتشن إسرائيل منذ سنوات غارات على سوريا، وكثفت تلك الهجمات منذ بدء حربها على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك