فيتوريا مدرب منتخب مصر السابق ينتقل لقيادة عملاق اليونان

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عاد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر لخوض محطة جديدة في مسيرته التدريبية بعد ثمانية أشهر من إقالته من تدريب الفراعنة.

وأعلن نادي باناثنياكوس اليوناني اليوم الخميس تعاقده مع فيتوريا بعد إقالة دييجو ألونسو منذ يومين بسبب سوء النتائج.

وتراجع باناثنياكوس اليوناني للمركز الثامن بجدول ترتيب الدوري اليوناني بعد تسع جولات من المسابقة، حيث حقق ثلاثة انتصارات مقابل خسارتين وأربعة تعادلات.

ورحل فيتوريا عن منتخب مصر في أوائل العام الجاري بعد الخروج من دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية فور الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

وعمل المدرب البرتغالي مديرا فنيا لمنتخب مصر في 18 مباراة خلال الفترة من يوليو 2022 إلى فبراير 2024 حيث فاز 12 مرة مقابل 5 تعادلات وخسارة واحدة.

ويدخل روي فيتوريا حاليا في نزاع قانوني مع اتحاد الكرة المصري مطالبا بالحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقده بالكامل، والبالغ 4 ملايين يورو.