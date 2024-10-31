 استشهاد 19 شخصا في غارات إسرائيلية على مدينة بعلبك اللبنانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استشهاد 19 شخصا في غارات إسرائيلية على مدينة بعلبك اللبنانية

د ب أ
نشر في: الخميس 31 أكتوبر 2024 - 2:47 ص | آخر تحديث: الخميس 31 أكتوبر 2024 - 2:47 ص

قالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارات جوية إسرائيلية أسفرت الأربعاء عن استشهاد 19 شخصا في منطقة مدينة بعلبك الأثرية شرق لبنان.

وأسفرت غارة جوية عن مقتل 11 شخصا في قرية مزرعة بيت صليبي، وفقا لبيان أصدرته الوزارة.

وأضافت أن ضربة أخرى في بلدة بدنايل في منطقة بعلبك أيضا أسفرت عن مقتل ثمانية آخرين.

وقال شهود إن الجيش الإسرائيلي قصف في وقت سابق الأربعاء مدينة بعلبك بعد أن دعا إلى الإخلاء.

يذكر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية بدأت منذ 23 سبتمبر الماضي بشنّ غارات عنيفة على العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، وطالت الغارات العاصمة بيروت وجبل لبنان وشماله. وبدأ الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر الحالي عملية برية مركزة في جنوب لبنان.


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