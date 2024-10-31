رئيس وزراء اليابان يعد لعقد أول قمة مع الرئيس الصيني خلال نوفمبر المقبل

يعد رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، لعقد أول قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينج على هامش تجمع دولي في منتصف نوفمبر المقبل، حسبما قال مصدر على دراية بالأمر اليوم الخميس.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، أنه من المتوقع أن يحضر رئيس الوزراء الياباني قمة منتدى التعاون الاقتصادي آسيا - المحيط الهادئ يومي 15 و16 نوفمبر المقبل في بيرو، وقمة مجموعة العشرين يومي 18 و19 من نفس الشهر في البرازيل.

وقال المصدر، إنه من المرجح أن تعقد القمة الثنائية في بيرو.

ومن المتوقع أن يدعو إيشيبا لاستئناف مبكر لشحن المنتجات البحرية اليابانية إلى الصين، عقب أن وافقت الشهر الماضي على رفع الحظر التدريجي على واردات المأكولات البحرية من اليابان.

كما من المرجح أن يعرب إيشيبا عن مخاوفه بشأن تزايد النشاط العسكري الصيني حول اليابان.

وكان الرئيس الصيني، قد أرسل رسالة تهنئة لإيشيبا بعد انتخابه رئيسا للوزراء، قائلا إنه يأمل في تعزيز العلاقات الاستراتيجية وذات المنفعة المتبادلة.