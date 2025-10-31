رئيس جهاز الأمن الأوكراني: 160 منشأة نفطية روسية تعرضت لهجمات أوكرانية منذ بداية العام

قال رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيل ماليوك، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا شنت منذ بداية العام هجمات استهدفت نحو 160 من مصافي النفط، ومحطات الضخ، ومنشآت أخرى تابعة لصناعة النفط الروسية.

وأفاد رئيس جهاز الأمن الأوكراني "إس بي يو" في كييف بأن 20 منشأة تعرضت لهجمات خلال شهري سبتمبر وأكتوبر. ونقلت وكالة "إنترفاكس – أوكرانيا" عن ماليوك قوله إن: "هذه المنشآت شملت 6 مصافي نفطية، ومحطتي نفط، و3 مستودعات للنفط، و9 محطات ضخ".

وبحسب تقديرات ماليوك، تواجه السوق الروسية عجزا يُقدر بنحو 5 المنتجات النفطية التي تحتاجها، مشيرا إلى أن قدرات تكرير النفط الروسية انخفضت بنسبة 37%.

وتتفق تقديرات خبراء في صناعة النفط تقريبا مع هذه الأرقام.

وأوضح ماليوك أن أوكرانيا تستهدف اقتصاد النفط الروسي لأنه يمول النصيب الأكبر من ميزانية الدفاع الروسية.

وفي غضون ذلك، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى فرض عقوبات على 340 ناقلة نفط إضافية تابعة لما يُعرف بأسطول الظل الروسي.

وتُستخدم هذه السفن في تصدير النفط الروسي بالالتفاف حول القيود المفروضة حاليا على روسيا. وقدر زيلينسكي أن لدى روسيا إجمالا ما يزيد على 1500 سفينة من هذا النوع تبحر تحت أعلام مختلفة.