يستكمل اليوم، الجمعة، جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للنادى الأهلى لانتخاب مجلس إدارة جديد يقود النادى لأربع سنوات مقبلة.

وتم الاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة على أن تُجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل على عملية التصويت.

ويتواجد محمود الخطيب منفردا مرشحا وحيدا على منصب رئاسة مجلس إدارة النادي واقترب من الفوز بالمنصب للمرة الثالثة على التوالي، وياسين منصور مرشحا لمنصب نائب الرئيس، وخالد مرتجى لإمانة الصندوق، أما فى العضوية فوق السن فقد ترشح ثمانية متنافسين مطلوب نجاح سبعة منهم فقط، هم من قائمة الخطيب طارق قنديل ومحمد الدماطى ومحمد الغزاوى ومحمد الجارحى وأحمد حسام عوض وحازم هلال وسيد عبدالحفيظ، بجانب مرشح مستقل هو الدكتور حسين طنطاوي، وفى العضوية تحت السن يتواجد إبراهيم العامرى ورويدا هشام.

وبحسب اللائحة الأساسية للنادي الأهلي لا يعتبر المرشح فائزًا تلقائيًّا بالتزكية بل يُشترط حصوله على تأييد لا يقل عن 25% من إجمالي الأعضاء الحاضرين في الجمعية العمومية.

وتم تأجيل الجمعية العمومية لليوم بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني أمس الذي كان ينص على ضرورة حضور نسبة 50% +1 من الأعضاء أي ما يزيد عن 75 ألف عضو، وتكتمل الجمعية العمومية اليوم بحضور 5 آلاف عضو لاكتمال النصاب القانوني وتناقش الجمعية العمومية عدة ملفات هامة وفي مقدمتها التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة مفوضًا في سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 8ـ12ـ2024 ، والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية في 30ـ6ـ2025 عن الفترة من 1ـ7ـ2024 حتى30ـ6ـ2025، وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد.

كما تناقش الجمعية العمومية مناقشة تقرير مراقب الحسابات واعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30ـ6ـ2025، ومشروع الموازنة المقترح للعام المالي 2025ـ2026، وانتخاب مجلس الإدارة للدورة 2025ـ2029، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي، والنظر في الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء بدءًا من تاريخ الدعوة لمدة عشرة أيام واعتماد قرارات مجلس الإدارة والمعتمدة من الجهة الإدارية بشأن تأجيل مقابل الالتحاق للعضوية الرئيسية حتى 30ـ6ـ2025.