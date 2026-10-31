الكونغو: حصيلة وفيات فيروس إيبولا تتجاوز 5000 حالة

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم السبت، أن أكثر من 5000 شخص لقوا حتفهم بسبب فيروس إيبولا منذ تم رصد أحدث تفشٍّ للفيروس في منتصف مايو الماضي.

وأوضحت السلطات، أنه تم تأكيد 5026 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 10351، ولا يزال 1101 شخص يتلقون العلاج أو يخضعون للحجر الصحي، بينما تعافى 2788 شخصًا ممن أصيبوا بالمرض سابقا.

غير أن الحصيلة الفعلية قد تكون أعلى من ذلك، وسط ترجيحات بعدم رصد الفيروس خلال انتشاره منذ فبراير الماضي على الأقل، أي قبل عدة أشهر من الإعلان الرسمي عن التفشي في 15 مايو.

وتفشى المرض، الناجم عن سلالة "بونديبوجيو"، في الكونغو بوتيرة تنذر بالخطر، مع تسجيل حالات في دول أخرى من بينها كينيا، مرتبطة بمواطن كيني أصيب بالمرض في الكونغو وتوفي لاحقا.

كما أبلغت نيجيريا عن أول إصابة بالإيبولا لديها في 20 أكتوبر الجاري، وهي إمرأة سويسرية ظهرت عليها الأعراض بعد أيام من عودتها من رحلة استمرت أسابيع إلى أوغندا.

وسجلت أوروبا حالة واحدة فقط حتى الآن، وهي لطبيب ثبتت إصابته في فرنسا في يونيو الماضي، بعد مهمة إنسانية في شرق الكونغو، وقد تعافى لاحقا وخرج من المستشفى.