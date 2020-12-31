استطلاعات في إسرائيل: ساعر قد يتمكن من تشكيل حكومة جديدة بدون حزب نتنياهو

أظهرت استطلاعات للرأي في إسرائيل، أن السياسي جدعون ساعر قد يتمكن من تشكيل حكومة جديدة بدون حزب "ليكود" بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد الانتخابات المتوقعة في مارس.

ووفقا لاستطلاعات نقلت نتائجها هيئة البث الإسرائيلي، فإنه لو أجريت الانتخابات حاليا سيحصل ليكود على ما بين 28 و29 مقعدا، لكنه لن يتمكن من تشكيل تحالف يضمن له أكثر من 60 مقعدا في الكنيست وبالتالي قيادة الحكومة.

أما حزب "هتكفا هحداشا" (الأمل الجديد) برئاسة ساعر، فسيحصل على 17 إلى 18 مقعدا، وقد يتمكن من تشكيل تحالف بدون الحاجة لحزب نتنياهو ولا الأحزاب اليمينية المتشددة.

وبحسب الاستطلاعات، فإن "القائمة المشتركة"، التي تضم أحزابا عربية، تواصل تراجعها، إذ يتوقع أن تحصل على 10 أو 11 مقعدا على أكثر تقدير.

وتم في وقت سابق من الشهر الجاري حل الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بعد أن فشلت الحكومة في التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية الدولة، ما يجعل إسرائيل تتجه إلى رابع انتخابات خلال عامين، ومن المتوقع إجراؤها في مارس.

وكان ساعر نافس نتنياهو على زعامة حزب ليكود في ديسمبر الماضي، إلا أنه لم يتمكن من إزاحته. وقد انشق عن الحزب مؤخرا.