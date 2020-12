عيّن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، الطبيب اللبناني بشارة شقير، في منصب منسق اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن أعضاء فريق الاستجابة لمواجهة كوفيد-19، وفقا لما جاء في "سي إن إن" بالعربية.

في تغريدة نشرها شقير عبر حسابه الرسمي، على موقع "تويتر"، كتب: "شرف كبير أن أنضم إلى إدارة جو بايدن كمنسق للتطعيمات في البيت الأبيض ضد كوفيد-19، خلال هذه اللحظة المحورية في الوباء".

وأضاف: "من دواعي سروري أن أكون جزءاً من الفريق الذي يعمل على ضمان طرح المنتج بكفاءة وإنصاف وفعالية".

It’s an honor to join @JoeBiden administration as White House COVID-19 Vaccinations Coordinator during this pivotal moment in the pandemic. I’m humbled to be part of the team working to ensure an efficient, equitable, and effective roll out. https://t.co/miiiST8HCj