البابا فرنسيس ناعيا بنديكت السادس عشر: رجل نبيل كان هدية للعالم

وصف البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم السبت، البابا السابق بنديكت السادس عشر بأنه رجل نبيل طيب كان هدية للكنيسة والعالم، وذلك في أول تعليق علني له على وفاة سلفه.

جاء حديث البابا فرنسيس خلال عظة صلاة الشكر المقررة سلفا في ليلة رأس السنة الجديدة بكنيسة القديس بطرس.

وقال البابا فرنسيس "نتذكر بكل حب شخصه النبيل والطيب جدا. ونشعر في قلوبنا بالامتنان.. الامتنان للرب على منحه إياه للكنيسة والعالم".

توفي البابا السابق بنديكت السادس عشر في مدينة الفاتيكان، اليوم، عن عمر ناهز 95 عاما بعد أن تدهورت صحته بشكل مفاجئ خلال عيد الميلاد.

وتولى البابا بنديكت المنصب بين عامي 2005 و2013 الذي صار فيه أول بابا للفاتيكان يستقيل منذ 600 عام.