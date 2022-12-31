وفاة المذيعة الأمريكية باربرا والترز عن 93 عاما

توفيت باربرا والترز، أول امرأة تقتحم نادي مذيعي التلفزيون الذي كان مقتصرا على الرجال وواحدة من آخر المذيعين النجوم المتبقين في عالم الأخبار والتي أقنعت قادة العالم والمشاهير بالكشف عن أسرارهم وأعمقها، حسبما ذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز"، التي عملت لديها لفترة طويلة.



وتوفيت والترز، التي ظلت نشيطة خلال حياتها المهنية الطويلة، عن عمر 93 عاما. يذكر أن والترز انضمت إلى مذيعي شبكة "ايه بي سي نيوز" التلفزيونية في عام 1976، لتصبح حينها أول مذيعة في برنامج إخباري مسائي.



وأعلن بوب إيجر الرئيس التنفيذي لشركة والت ديزني، الرئيس السابق لوالترز، على موقع تويتر، وفاتها مساء الجمعة في منزلها بنيويورك.



وكتب إيجر "لقد كانت باربرا أسطورة حقيقية، رائدة، ليس فقط للنساء في الصحافة، ولكن للصحافة نفسها. لقد كانت صحفية فريدة أجرت العديد من أهم المقابلات في عصرنا، من رؤساء دول وقادة أنظمة إلى شخصيات مشهورة كبيرة ورموز رياضية".



وأضاف "لقد سعدت بأن اعتبر باربرا زميلتي لأكثر من ثلاثة عقود، ولكن الأكثر أهمية، هو أنني كنت اعتبرها صديقة عزيزة".