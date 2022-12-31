السيتي يسقط في فخ التعادل على ملعبه أمام إيفرتون بالبريميرليج

تعادل فريق مانشستر سيتي مع ضيفه إيفرتون 1/1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي.

وشهدت أيضا الجولة فوز مانشستر يونايتد على وولفرهامبتون 1 / صفر، وكريستال بالاس على بورنموث 2 / صفر وفولهام على ساوثهامبتون 2 / 1 وتعادل نيوكاسل مع ليدز يونايتد سلبيا.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله إيرلينج هالاند في الدقيقة 24 وتعادل إيفرتون بهدف سجله ديماراي جراي في الدقيقة 64.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني، كما رفع إيفرتون رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس عشر.