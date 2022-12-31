الرئيس الألماني يعتزم حضور جنازة البابا الفخري الراحل في روما

يعتزم الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، حضور جنازة البابا الفخري السابق بنديكت السادس عشر في روما في الخامس من يناير المقبل، حسبما أعلن الرئيس اليوم السبت على متن رحلته المتجهة إلى العاصمة البرازيلية برازيليا.

وقالت متحدثة باسم الرئيس إنه يُجرى التنسيق حاليا مع الهيئات الدستورية الأخرى بشأن حضور ممثلين ألمان رفيعي المستوى للجنازة.

وأشاد شتاينماير بمناقب بابا الفاتيكان الفخري، واصفا البابا الراحل الألماني المولد بأنه وسيط بين الأديان.

وكتب شتاينماير، اليوم السبت، في برقية عزاء: "وحدة المسيحية وحوار الأديان والتعايش بين الدين والمجتمع كانت قريبة بشكل خاص من قلبه. لقد سعى إلى الحوار مع اليهود والمسلمين وكذلك جميع الطوائف المسيحية في جميع أنحاء العالم".

وأعلن الفاتيكان اليوم وفاة البابا السابق الفخري، بنديكت السادس عشر، عن عمر ناهز 95 عاما، والذي كان أول بابا للكنيسة الكاثوليكية يتنحى عن منصبه منذ قرون.