 نتنياهو يعلق على اتهام جنوب إفريقيا بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نتنياهو يعلق على اتهام جنوب إفريقيا بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة

وكالات
نشر في: الأحد 31 ديسمبر 2023 - 9:55 م | آخر تحديث: الأحد 31 ديسمبر 2023 - 9:55 م
رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، اتهام جنوب إفريقيا بأن «إسرائيل ترتكب إبادة جماعية» في حربها التي تشنها على قطاع غزة.

وخلال حديثه للصحفيين قبل جلسة للحكومة، الأحد، تناول «نتنياهو» طلب جنوب إفريقيا المقدم إلى محكمة العدل الدولية، لبدء الإجراءات بشأن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وذلك بحسب ما نشره موقع «CNN عربية».

وزعم نتنياهو: «أود أن أقول كلمة بشأن اتهام جنوب إفريقيا الكاذب بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، لا جنوب إفريقيا، لسنا نحن من جاء لارتكاب الإبادة الجماعية، بل حماس».

وادعى: «سيقتلوننا جميعا إن استطاعوا.. الجيش الإسرائيلي يتصرف بالطريقة الأكثر أخلاقية، ويفعل كل شيء لتجنب إيذاء المدنيين».

وأضاف: «وأنا أسأل: أين كنتم، جنوب إفريقيا، وبقية أولئك الذين يشوهوننا؟ أين كنتم عندما قُتل الملايين ونزحوا من ديارهم في سوريا واليمن وساحات أخرى؟.. لم تكونوا موجودين»، وفقًا لادعاءاته.

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