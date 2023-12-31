شهداء وجرحى في قصف جوي ومدفعي للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

استشهد وجرح عشرات الفلسطينيين، جلهم من الأطفال والنساء، فجر وصباح اليوم، في قصف جوي ومدفعي للاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ 86 على التوالي.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عددا من المواطنين استشهدوا وجرحوا في قصف استهدف منزلين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، مشيرة إلى أن عمليات القصف أيضا طالت ثلاثة مساجد.



كما أطلقت طائرات الاحتلال الحربية نيران رشاشاتها شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، بينما تجدد القصف المدفعي شرقي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة.



واستهدفت طائرة بدون طيار منزلا غربي رفح جنوب قطاع غزة، بينما استهدفت غارة شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين. كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها صوب مخيمات البريج و/النصيرات والمغازي وسط القطاع.



وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21672 شهيدا، وأكثر من 56 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء.