حبس 3 أطباء بقنا 5 سنوات بتهمة الإهمال الطبي الذي أودى بحياة طفلة

أصدرت محكمة أبوتشت الجزئية بمحافظة قنا، اليوم الأحد، حكمها بحبس 3 أطباء أطفال بمستشفى أبوتشت المركزي بالسجن 5 سنوات، وتعويض مالي 10 آلاف جنيه؛ لاتهامهم بالإهمال الطبي الذي تسبب في وفاة طفلة 4 أشهر حجزت بداخل قسم الأطفال بالمستشفى؛ نتيجة إصابتها بنزلة معوية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا قد تلقت بلاغا من والد الطفلة "قسم محمود أبو الحسن"، حمل رقم 5126 لسنة 2022، يتهم فيه عدد من أطباء قسم الأطفال بمستشفى أبوتشت المركزي بالإهمال الطبي الذي تسبب في وفاته طفلته، بعد احتجازها 4 أيام نتيجة إصابتها بنزلة معوية، وعقب إعطاءها كمية كبيرة من المحلول وذلك بحسب بلاغه، وأحيلت الواقعة للنيابة التي أحالتها لمحكمة أبوتشت الجزئية.

وأكد والد الطفلة، محمود أبو الحسن لـ"الشروق"، عقب صدور حكم المحكمة، أن الحكم مرضيا له ولأسرته، لافتا إلى أن طفلته أصيبت بنزلة معوية دخلت على إثرها قسم الأطفال بمستشفى أبوتشت المركزي لمدة 4 أيام، وأعطاها 3 أطباء مختصين محلولا بكمية كبيرة؛ تسبب فى إصابتها بانتفاخ في المعدة، في الوقت الذي كانت تعاني فيه من احتباس بولي؛ ما أودى بحياتها.

من جانبه، كشف مصدر بنقابة الأطباء -رفض ذكر اسمه- أن الحكم أول درجة وسيقوم محام النقابة والأطباء المتهمين بتقديم استئناف لإعادة المحاكمة والطعن على هذا الحكم الذي أصاب الأطباء بحالة صدمة، حسب قوله.