هيئة بريطانية: إحباط محاولة هجوم مسلح على سفينة قبالة السواحل اليمنية

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأحد، إحباط قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في البحر الأحمر، لهجوم على سفينة قبالة سواحل اليمن.



وقالت الهيئة عبر موقعها، إنها تلقت بلاغًا عن هجوم على مسافة 60 ميلا شمال غربي محافظة الحُديدة اليمنية، وفق وكالة سبوتنيك.



وأضافت أنه قد ورد بلاغ من إحدى السفن حول تعرضها لهجوم من قبل 3 قوارب صغيرة على جانب الميناء، وتم تبادل لإطلاق النار.



وأكدت الهيئة أنه تم حصر جميع أفراد الطاقم دون وقوع إصابات، فيما تباشر السلطات التحقيق.



ونصحت هيئة الملاحة البريطانية، السفن التي تمر عبر البحر الأحمر، بـ«العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه».



وكانت الهيئة البريطانية، قد أعلنت الليلة الماضية، تلقيها بلاغًا عن حادث على بعد نحو 55 ميلًا بحريًا جنوب غربي الحُديدة، مضيفةً أن ربان سفينة أبلغ عن دوي قوي مصحوب بوميض على مقدمة السفينة.



وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، استهدافها لسفن، تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.