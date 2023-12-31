وزيران إسرائيليان يتبادل منصبيهما في خضم الحرب على غزة

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على تبادل مناصب بين وزير الخارجية إيلي كوهين والطاقة يسرائيل كاتس، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة «هآرتس» العبرية إن الحكومة صادقت اليوم الأحد، على تنفيذ اتفاق التناوب بين الوزيرين يسرائيل كاتس، الذي تم تعيينه وزيرا للخارجية، وإيلي كوهين الذي تولى منصب وزير الطاقة والبنية التحتية.

وأضافت أن تبادل المناصب مشروط بالتصويت الذي سيتم أيضا في وقت لاحق في الهيئة العامة للكنيست (جلسة عامة في البرلمان).

ومع تشكيل الحكومة الحالية في ديسمبر 2022، تم الاتفاق على التناوب بين الوزيرين (كلاهما من حزب الليكود)، بحيث يتولى كوهين الخارجية لمدة عام، وكاتس لمدة عامين، ومن ثم يعود كوهين إلى الخارجية في العام الرابع والأخير، في حال أكملت الحكومة ولايتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اختار التمسك بالاتفاق وإنهاء ولاية كوهين في الخارجية، رغم التوقيت السياسي الحساس في خضم الحرب.

ويأتي هذا التطور في ظل دعوات من المعارضة والشارع الإسرائيلي إلى إقالة الحكومة فورا وإجراء انتخابات مبكرة؛ بسبب "إخفاقات" عسكرية في الحرب على قطاع غزة.