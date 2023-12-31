المقاومة الإسلامية بالعراق تقصف مجددا قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل

قصفت المقاومة الإسلامية في العراق مجددا اليوم الأحد، قاعدة للقوات الأمريكية قرب مطار أربيل الدولي بالطيران المسير في إطار الرد على الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها ضد قطاع غزة للشهر الثالث على التوالي.

وذكر بيان للمقاومة الإسلامية في العراق نشر على موقع الإعلام الحربي الذي يتبني بيانات المقاومة الإسلامية في العراق، أن مجاهدي "المقاومة الإسلامية في العراق استهدفوا قاعدة الاحتلال الأمريكي قرب مطار إربيل شمال العراق بالطيران المسيّر".

وجددت المقاومة الإسلامية في بيانها موقفها بالاستمرار "في دك معاقل العدو".

وكان رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني قد أمر اليوم بتشكيل لجنة أمنية للتحقيق في حادثة قصف مواقع البيشمركة في محافظة أربيل من قبل المقاومة الإسلامية في العراق.

وتصف الحكومة العراقية جماعة المقاومة الإسلامية في العراق التي تتبني عمليات القصف التي تطال القواعد العسكرية العراقية في محافظتي الأنبار وأربيل التي تضم قوات أمريكية لأغراض التدريب بأنها جماعات "إرهابية خارجة على القانون".

وسبق للحكومة العراقية أن أعلنت عن زعتقال عددا من منفذي الهجمات على القواعد التي تضم قوات أمريكية تعمل على تدريب القوات العراقية.