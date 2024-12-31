القائم بعمل رئيس جامعة طنطا يستعرض خطة عمل الجامعة لعام 2025

استعرض الدكتور محمد حسين، إطار خطة العمل المقترحة لجامعة طنطا، وفقا للإطار الاستراتيجي المنهجي والتنفيذي لعام 2025 الذي أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر مواقعها الرسمية وفقا لرؤية مصر 20230 والمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" ومبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وتستهدف الخطة دعم مسارات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتعاون الدولي وتحقيق مخرجات تنموية مجتمعية من خلال شراكات محلية ودولية فعالة، مضيفا أن الاطار الاستراتيجي المعلن يشمل محاور رئيسية لخطة العمل المقترحة بجامعة طنطا خلال العام المقبل.

وأوضح أنه تم استعراض 11 محورا رئيسا مقترحا للخطة شملت المشاركة المجتمعية ودعم المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية، والتكامل الإقليمي "تحالف وتنمية"، والشراكة مع المؤسسات والجامعات المرموقة دوليًّا، والاستثمار في التعليم وتطوير البنية الأساسية، تحسين التصنيف الدولي، و جذب الوافدين والتحول الرقمي وتطوير المستشفيات الجامعية وتمكين ذوي الإعاقة وتعزيز الأنشطة الطلابية وتحسين مخرجات البحث العلمي وزيادة عدد المبتعثين.

وأشار القائم بعمل رئيس الجامعة، إلى أن صياغة الخطة المقترحة ارتكزت على المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" في تحقيق التعاون والتكامل والمشاركة الفعالة في إطار تحالف جامعات إقليم الدلتا، ومن خلال اقتراح عدد من الأنشطة للخطط التنفيذية على المستوى المؤسسي بكل محور رئيسي مع تحديد المسئولية في وضع الرؤية الاستراتيجية بين القطاعات الرئيسية والكليات والمراكز والوحدات الرئيسية.

وشدد على أهمية قياس الأثر وجودة الأداء من خلال مؤشرات قياس محددة شملت الجوانب التنموية من منظور استدامة الأبعاد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية وارتباطها بمؤسسات التعليم العالي ومسئولياتها التنفيذية في التعليم والبحث العلمي والخدمة المجتمعية وتنمية البيئة وفقا للأهداف الأممية للتنمية المستدامة SDG’s والمبادئ الرئيسية لرؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

جاء ذلك خلال الانعقاد الدوري لمجلس جامعة طنطا عن شهر ديسمبر برئاسة الدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمستشار خيري عمارة المستشار القانوني للجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة.