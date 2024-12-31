استمرار تراجع البتكوين مع نهاية العام

توقفت مسيرة صعود العملة الرقمية المشفرة بتكوين التي أطلقها فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفترة رئاسية جديدة في نوفمبر الماضي، لتتراجع العملة في الأيام الأخيرة من العام الحالي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه بحلول الساعة السادسة ونصف صباحا بتوقيت نيويورك بلغ سعر البتكوين 93922 دولار للوحدة الواحدة وهو ما يقل بنحو 15 ألف دولار عن مستواه القياسي الذي سجله في منتصف الشهر الحالي. كما تراجعت العملات المشفرة الأصغر مثل إيثر ودوجكوين.

يذكر أن تصريحات ترامب المؤيدة للعملات الرقمية وحديثه عن اعتزامه تكوين احتياطي استراتيجي من العملات المشفرة للولايات المتحدة على غرار مخزون النفط الخام دفع بالعملات الرقمية إلى الارتفاع بشدة منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أجريت في 5 نوفمبر الماضي. ولكن تراجع التوقعات بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة الأمريكية أدى إلى تراجع حدة المضاربة على العملات المشفرة.

ومن المرجح اتضاح الصورة بشأن آفاق سوق العملات المشفرة مع تنصيب ترامب يوم 20 يناير المقبل، حيث يتبنى الرئيس الجمهوري وحزبه الذي حقق الأغلبية في الكونجرس موقفا مؤيدا للعملات المشفرة على عكس الرئيس المنتهية ولايته جو بادين وحزب الديمقراطي الذي شن حملة على القطاع في أعقاب تعرضه لسلسلة من الفضائح.

وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة بيبرستون، إن "الزخم جاء من التحرك الذي حدث بعد الانتخابات" للبيتكوين. ويرجع ذلك جزئيًا إلى التدفقات الخارجة من صناديق استثمار العملات المشفرة المتداولة في البورصة. وشهدت مجموعة من اثني عشر صندوقًا متداولًا في البورصة في الولايات المتحدة تدفقات خارجية صافية بلغت نحو 8ر1 مليار دولار منذ 19 ديسمبر الحالي وفقًا لبيانات التي جمعتها بلومبرج.

وفي الوقت نفسه، أطلقت شركة مايكروستراتيجي المتخصصة في صناعة البرمجيات والتي تشتري عملة البيتكوين، موجة شراء للعملة المشفرة خلال الأسابيع القليلة الماضية. وينتظر المتداولون لمعرفة ما إذا كانت الشركة، التي تمتلك أصولا رقمية بأكثر من 40 مليار دولار ستواصل الإعلان عن عمليات شراء عملة البيتكوين خلال الأسابيع المقبلة.