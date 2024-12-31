الشرطة الأمريكية تحدد هوية المرأة التي احترقت حتى الموت في مترو أنفاق نيويورك

أعلنت شرطة نيويورك، اليوم الثلاثاء، تحديد هوية المرأة التي توفيت يوم 22 ديسمبر الجاري بعدما احترقت حتى الموت داخل أحد قطارات مترو أنفاق نيويورك، مشيرة إلى أنها تبلغ من العمر 61 عاما من نيوجيرسي.

وأفادت شرطة نيويورك بأن المرأة وتدعى ديبرينا كاوام، لديها عنوان في بلدة تومز ريفر في ولاية نيوجيرسي.

وقالت السلطات في وقت سابق إنها تستخدم الطب الشرعي والمراقبة بالفيديو لتحديد هوية الضحية، التي أحترقت حتى الموت في عربة مترو الأنفاق في بروكلين. وتم احتجاز الرجل المتهم بإشعال النار فيها ويدعى سيباستيان زابيتا بعد ساعات من نشر الشرطة صورا للمشتبه به.