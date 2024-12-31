جزيرة كيريتيماتي في المحيط الهادئ تتقدم دول العالم في الاحتفال باستقبال 2025

استقبلت جزيرة كيريتيماتي التي تقع في المحيط الهادئ، العام الجديد بالفعل، فيما تستعد باقي الدول في أنحاء العالم لاستقباله.

يشار إلى أن كيريتيماتي، وهي جزيرة مرجانية في المحيط الهادئ يقطنها نحو 5000 شخص، هي جزء من جمهورية كيريباتي ودائما ما تكون أول موقع مأهول بالسكان يبدأ العام الجديد في منتصف الليل حسب التوقيت المحلي (1000 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء).

وفي الوقت الذي لم يجري التخطيط لأية فعاليات للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة في كيريتيمات، تقام عروض الألعاب النارية والتجمعات في الهواء الطلق بأماكن أخرى من المحيط الهادئ.

وكأول مركز دولي رئيسي يرحب بالعام الجديد، ستضيء معالم أوكلاند، أكبر مدينة في نيوزيلندا، في منتصف الليل (1100 بتوقيت جرينتش الثلاثاء).

وستشكل 7 أغنيات موسيقى تصويرية "لحظة منتصف الليل"، متزامنة مع الأضواء والليزر والألعاب النارية.

وتبدأ الألعاب النارية وعرض الليزر في "سكاي تاور" لمدة 5 دقائق و30 ثانية بالعد التنازلي لمدة 10 ثوان على قاعدة البرج.

ثم إطلاق 500 كيلوجرام من الألعاب النارية من البرج، وهو الأعلى في نصف الكرة الجنوبي، وبدأ التخطيط للحدث قبل 6 أشهر.

وفوق جسر أوكلاند هاربور، ستنطفئ 90 ألفا من الأضواء القابلة لتغيير الألوان قبل أن يبدأ تأثير نابض بالعد التنازلي للعام الجديد من عشر ثوان حتى منتصف الليل.

وفي ولينجتون عاصمة البلاد، ستقام عروض الألعاب النارية والموسيقى في بحيرة داخلية وسط المدينة.

وبعد ذلك بساعتين، ستتجه الأنظار إلى سيدني، حيث ستضيء سماء الميناء الأسترالي بعروض احتفالية ضخمة. ومن المتوقع أن يشاهد أكثر من مليون شخص العرض، حيث سيتم إطلاق أكثر من 9 أطنان من الألعاب النارية طوال الليل.

وستُضاء السماء بالألعاب النارية أيضا فوق مدن أسترالية كبرى أخرى مثل ملبورن وبريزبن وأديلايد عند منتصف الليل.

بينما ستكون ساموا الأمريكية آخر منطقة تستقبل عام 2025.