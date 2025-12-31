العليمي : اليمن أمام مفترق طرق بين دولة واحدة أو فوضى مفتوحة

حذر رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الثلاثاء، من أن اليمن يقف أمام مفترق طرق، "إما دولة واحدة بقرار واحد، أو فوضى مفتوحة لن تتوقف عند حدودنا".

جاء ذلك خلال اجتماع مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، حيث شدد على أن طلب مغادرة القوات التي خرجت عن أساسيات التحالف الداعم للشرعية "مطلب سيادي طبيعي، لا يستهدف العلاقات، ولا ينكر التاريخ، بل يحمي فكرة التحالف نفسها".

وتركز اللقاء، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، حول اخر مستجدات الأوضاع المحلية وفي المقدمة المحافظات الشرقية، التي اقتضت اتخاذ جملة من القرارات والاجراءات الدستورية والقانونية من أجل حماية أمن المواطنين، وصون وحدة اليمن وسيادته.

وجدد العليمي التأكيد على أن التطورات الأخيرة لم تكن خلافا سياسيًا داخليًا، بل تهديدا لوحدة القرار العسكري والأمني، وتقويضا للمركز القانوني للدولة، وإعادة إنتاج لمنطق السلطات الموازية التي يرفضها المجتمع الدولي في كل بياناته، وقراراته.

وأوضح، أنه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجه صراحة بمنع أي تحركات عسكرية خارج إطار الدولة، حيث تم الموافقة على خطة إعادة تموضع تدريجية لقوات درع الوطن (قوات موالية للحكومة الشرعية وتدعمها السعودية) من ثلاث مراحل، نُفذت مرحلتان منها بالفعل.

واضاف "شكّلنا لجنة تواصل رفيعة المستوى لاحتواء التصعيد وفتح قنوات الحوار، لكن هذه الجهود للأسف قوبلت ايضا بالتعطيل والإصرار على المضي في الإجراءات الأحادية من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي".

وشدد بالقول"لا يمكن استخدام ملف الإرهاب لتبرير تحركات عسكرية خارج إطار الدولة، أو تقويض مؤسساتها الشرعية".

وأوضح العليمي موقفه المبدئي والثابت من حل القضية الجنوبية، حلا عادلا وفق خيارات الإرادة الشعبية الحرة، ورفض بشكل قاطع، "فرض هذا الحل بقوة الأمر الواقع، أو السلاح".

وحذر العليمي، من أن اولويات المجتمع الدولي لحماية مصالحه في المنطقة، فضلا عن تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار "ستكون في خطر مع وجود مليشيات لا تأتمر لأوامر الدولة".

وأشار إلى أن أي اضطراب في حضرموت والمهرة، شرقي البلاد، يعني تعطيل تصدير النفط، وتعثر دفع المرتبات، وتفاقم الأزمة الإنسانية، وتقويض الثقة مع مجتمع المانحين.

وتطرق العليمي، إلى الدور الاماراتي في التطورات الاخيرة التي شهدتها المحافظات الشرقية، قائلا "نحن لا ننكر الدور السابق لدولة الإمارات، لكن ما نحتاجه اليوم هو الوضوح، والنأي بالنفس عن دعم مكوّن خرج على آليات التوافق التي رعتها الإمارات نفسها ضمن تحالف دعم الشرعية".

واستطرد بالقول" عندما يعلن تحالف دعم الشرعية الذي نحن جزء منه، أن هناك ضغطا إماراتيا لدفع قوات محلية للتحرك عسكريا، وأن ذلك يشكل تهديدًا للأمن القومي اليمني والسعودي، ويتعارض مع الأسس التي قام عليه التحالف، فإن من واجبي كرئيس دولة عضو في الأمم المتحدة أن أتعامل مع هذا الأمر بأقصى درجات الجدية والمسؤولية".

وتابع "بالتالي فان طلب مغادرة القوات التي خرجت عن أساسيات التحالف مطلب سيادي طبيعي، لا يستهدف العلاقات، ولا ينكر التاريخ، بل يحمي فكرة التحالف نفسها".

وطالب العليمي، الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن بموقف دولي موحد وصريحً يرفض الإجراءات الأحادية، ودعم قرارات الدولة اليمنية، وجهود التهدئة التي تقودها السعودية.

واختتم العليمي قائلا " إذا سقط منطق الدولة في اليمن، فلن يبقى استقرار يمكن الاستثمار فيه، لا في الجنوب ولا في الشمال".