رئيس وزراء الصومال يبحث مع السفير الصيني سبل التصدي للتدخل الإسرائيلي

بحث رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، اليوم الأربعاء، مع السفير الصيني لدى مقديشو وانج يو سبل التصدي للتدخل الإسرائيلي الصارخ في سيادة أراضي جمهورية الصومال، والدفاع عن مصالح البلدين المبنية على التعاون في مجالي الأمن والسياسة.

وأطلع رئيس الوزراء الصومالي، السفير الصيني على التزام الحكومة في مقديشو بالدفاع عن مصالحها الوطنية، وحماية وحدة وسيادة أراضي البلاد، وجهودها المستمرة للقضاء على الإرهاب لضمان الأمن والسلام، بحسب وكالة الأنباء الصومالية "صونا".

وبدوره، جدد السفير الصيني، دعم بلاده الكامل لوحدة أراضي جمهورية الصومال الاتحادية، مؤكدا احترام الصين لوحدة الصومال وسيادتها.

وأعرب بري، عن شكره وتقديره للصين على مواقفها الثابتة في دعم الصومال والوقوف إلى جانبه في صون سيادته ووحدة أراضيه وسلامتها.