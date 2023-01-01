محافظ المنيا يشهد احتفالية قادرون باختلاف لتكريم اللاعبين المتميزين من متحدي الإعاقة

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأحد، احتفالية "القادرون باختلاف"، التي نظمها نادي متحدي الإعاقة، برعاية وحضور أحمد حسن، كابتن منتخب مصر وعميد لاعبي العالم، لتكريم اللاعبين المتميزين من أبناء المحافظة من متحدي الإعاقة.

جاء ذلك بحضور، مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور زين الاطناوي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة النادي، والنائب هاني عبدالشهيد، والنائب إيهاب عبدالعظيم، والدكتورة هبة أبوزيد مدير وحدة ذوي الإعاقة بالمحافظة وأعضاء النادي من اللاعبين من متحدي الاعاقة.

وأعرب المحافظ، عن سعادته لبدء العام الجديد بمشاركة أبنائه من ذوي الإعاقة في تلك الاحتفالية، مقدما التهنئة للحضور والمشاركين بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد 2023.

وأكد المحافظ، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهدا كبيرا لخلق بيئة ملائمة لأبنائنا من ذوي الإعاقة لدمجهم في الحياة العامة وإطلاق إبداعاتهم في جميع المجالات، موضحا أن أبناء المحافظة من ذوي الهمم هم رمز للتحدي والمثابرة وهم نموذج يُحتذى به، مشيدا بالجهد المبذول من قبل أسرهم في تقديم أوجه الدعم والمساندة والاهتمام بالتفوق العلمي والبدني، مشيرا إلى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من إنشاء نادي متحدي الإعاقة في المنيا الجديدة.

وقدم المحافظ، الشكر للكابتن أحمد حسن، على توفير الملابس الرياضية للاعبين المشاركين ضمن سلسلة من اهتماماته ورعايته للاعبين الموهوبين ومتحدي الإعاقة على وجه الخصوص، كما وجه الشكر لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، على حرصهم الدائم على المشاركة في الفعاليات المجتمعية التي تأتي ضمن التعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية والبرلمان.

من جانبه، وصف اللاعب أحمد حسن، اللاعبين المشاركين في الاحتفالية بأنهم "الأبطال" ويجب الوقوف معهم ودعمهم، معلنا تقديم الدعم والمساندة، حتى تحقيق كل الأهداف المطلوبة.

وأعلن "حسن" خلال الاحتفالية، تقديم مبلغ 50 ألف جنيه، تبرع لنادي متحدي الإعاقة، مساندة وتشجيعا للنادي، قائلا إنه يتشرف بكونه أحد أبناء محافظة المنيا، وضمن أهدافه دعم الموهوبين في جميع الأنشطة كجزء من فلسفة الدولة ورؤية القيادة السياسية.

من جانبه، أعلن الدكتور زين الاطناوي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة نادي متحدي الإعاقة، موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تقديم دعم مالي 50 ألف جنيه لنادي متحدى الإعاقة.

وأوضح مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن نادي متحدي الإعاقة بالمنيا الجديدة مقام على مساحة 10 أفدنة، لافتا إلى أن المرحلة الأولى لإنشاء النادي تم الانتهاء منها، حيث سيكون النادي متنفسا لهم لإطلاق المجال لكل إبداعاتهم، فضلا عن المشاركة في الفعاليات والأنشطة وتكريم المتميزين منهم.

واستمع المحافظ، خلال اللقاء لعدد من اللاعبين من ممثلي الألعاب المختلفة حول التحديات والمشكلات التي تواجههم، مؤكدا تسخير جميع الإمكانيات المتاحة لتقديم الدعم الكامل لأبنائه من متحدي الإعاقة، كما استمع لممثل المدربين والمدير التنفيذي لنادي متحدي الإعاقة.

كما سلم المحافظ لممثلي الألعاب المختلفة الملابس الرياضية المهداة من الكابتن أحمد حسن كدعم للنشاط الرياضي للنادي.