 وزير الدفاع الإسرائيلي يحدد أول تهديد لبلاده بعد تسلمه مهام منصبه - بوابة الشروق
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وزير الدفاع الإسرائيلي يحدد أول تهديد لبلاده بعد تسلمه مهام منصبه

وكالات
نشر في: الأحد 1 يناير 2023 - 4:37 م | آخر تحديث: الأحد 1 يناير 2023 - 4:37 م

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد وآف جالانت، أن "التهديد الأول والمهم لإسرائيل هو سعي إيران "لامتلاك" أسلحة نووية، متعهدا ببذل جهود لوقف مساعيها في هذا الشأن.

وقال الوزير، الذي تسلم مهامه رسميا في تصريحات نقلتها شبكة الحرة: "التهديد الأول والمهم، هو سعي إيران لامتلاك القدرة النووية العسكرية، الذي ترافقه تصريحات متكررة تتعلق بطموحها لتدمير دولة إسرائيل".

وأضاف: "يشكل التهديد الصاروخي الواسع النطاق الذي نواجهه، وإلى جانبه الإرهاب الفلسطيني، تحديا كبيرا ومعقدا. المؤسسة الأمنية تحت قيادتي، وبجهد مشترك بين جميع أذرعها، ستعد الإجابات التي ستسمح للحكومة الإسرائيلية باتخاذ أي قرار بشأن كبح المجهود النووي الإيراني".

وكانت حكومة بنيامين نتانياهو، التي يشارك فيها جالانت، قد نالت الثقة الخميس في الكنيست، حيث صوت 63 نائبا من أصل 120 لصالحها.

وجالانت ضابط كبير سابق يُعتبر قريبا من الحركة المؤيدة للاستيطان في الضفة الغربية.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن تعيينه كان متوقعا على نطاق واسع، مشيرة إلى أنه عسكري بقدرات استراتيجية يحظى بتقدير كبير.

وكان وزير الدفاع السابق، إيهود باراك، قد اختاره لمنصب رئيس أركان الجيش في عام 2010، لكنه اضطر إلى التخلي عن المنصب بعد تورطه في فضيحة تتعلق بتعدي منزله وحديقته على أرض عامة.


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