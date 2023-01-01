جنرال أوكراني: تدريب أكثر من 20 ألف جندي في الخارج العام الماضي

قال نائب رئيس وحدة العمليات الرئيسية بهيئة الأركان المشتركة الأوكرانية البريجادير جنرال أوليكسي هروموف، إن أكثر من 20 ألف من القوات الأوكرانية قد تلقوا تدريبات بالفعل في الخارج خلال العام الماضي.

وقال هروموف في تصريحات حصرية لوكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرينفورم)، إنه "يتم تدريب الأفراد والوحدات العسكرية المشتركة للقوات المسلحة الأوكرانية في بولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وكذلك من جانب القوات الأمريكية في ألمانيا.

وأضاف أنه تم تدريب القيادة العامة للواءات وكذلك وحدات على مستوى الكتائب والسريات وبطاريات المدفعية، وبطاريات الدفاع الجوي على أراضي الدول الشركاء.

وأشار الجنرال الأوكراني إلى أنه لا يزال يتم تدريب متخصصين لاستخدام الأسلحة والمعدات العسكرية الأجنبية التي تم الحصول عليها في إطار مساعدة فنية، موضحا أن نحو 10 آلاف فرد قد تدرب في 17 دولة خلال العام الماضي.

وإضافة للتدريب، تتلقى أوكرانيا مساعدات عسكرية واقتصادية هائلة بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع الاقتصادية الكبريى.

وأعلنت الولايات المتحدة قبل زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للقاء نظيره الأمريكي جو بايدن في الشهر الماضي، أنها سترسل لأوكرانيا مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 1.85 مليار دولار، ويشمل ذلك أول عملية تسليم لنظام صواريخ باتريوت للدفاع الجوي.