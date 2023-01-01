لولا دا سيلفا يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للبرازيل

أدى لويس لولا دا سيلفا اليمين الدستورية أمام الكونجرس (البرلمان)، الأحد، ليتولى رئاسة البرازيل التي تعد أقوى اقتصاد في قارة أمريكا اللاتينية.

وبذلك عاد لولا (77 عاماً) إلى رئاسة البرازيل مرة أخرى بعدما ترأسها مرتين من عام 2003 حتى 2010، فاتحاً الطريق أمام عودة اليسار البرازيلي إلى قصر بلانالتو الرئاسي، وفقاً لموقع قناة "الشرق" السعودية.

ويخلف لولا الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو الذي غادر البلاد قبل يومين من انتهاء ولايته. وكان لولا هزمه بفارق ضئيل في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر.