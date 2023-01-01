تنظيم معارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في دمياط

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أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إطلاق عدد من المعارض بالتنسيق مع الغرفة التجارية؛ لتوفير وبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك أثناء اجتماع عقدته الدكتورة منال عوض، لبحث منظومة العمل الخاصة بالمخابز، بحضور مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، وممثلي الغرفة التجارية، ومديرى عدد من الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وناقشت "عوض" عددا من الملفات الخاصة بتلك المنظومة، موجهة بتفعيل لجان التظلمات والتسوية، والبدء في حصر الطلبات المقدمة لتلك اللجان ومتابعة أعمالها للعرض على اللجنة الوزارية.

وأوصت بتفعيل لجنة المطاحن وتكون مهمتها المرور على المطاحن؛ للتأكد من جودة الدقيق الذي يتم توريده للمخابز، وأيضًا تفعيل اللجنة العليا للمخابز على أن تعقد اجتماعتها بحضور محافظ دمياط.

وناقشت آلية إحكام الرقابة على أسعار الخميرة والتي تُعد خامة أساسية في إنتاج الخبز، ومنع أي محاولات للمغالاة فيها، مؤكدة ضرورة التنسيق المستمر وتحقيق التواصل بين المديرية وشعبة المخابز بالغرفة التجارية.

ووجهت مديرية التموين بإخطار الغرفة بالتوجيهات الوزارية المنظمة لتلك المنظومة، والعمل على إزالة العقبات التي تواجه أصحاب المخابز وحل مشكلاتهم، والتيسير عليهم بما يحقق الإدارة الجيدة للمنظومة.